Volvo представила серийный беспилотник (фото)

Шведский кроссовер с автопилотом дополнительно оснащен вспомогательными системами рулевого управления и торможения, а также резервной аккумуляторной батареей.

Компания Volvo представила серийный беспилотный XC90, разработанный совместно с сервисом Uber.

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Шведский кроссовер с автопилотом дополнительно оснащен вспомогательными системами рулевого управления и торможения, а также резервной аккумуляторной батареей. Вспомогательные системы, в случае сбоя основных, берут управление на себя и останавливают машину, пишет kommersant.

В оснащение Volvo XC90 дополнительно включены набор сенсоров, помогающих системе автономного вождения Uber безопасно передвигаться в городских условиях.

Напомним, в США Uber на протяжении нескольких месяцев тестирует беспилотные машины на базе серийного Volvo XC90. О возможности покупки беспилотных моделей шведский автопроизводитель пока не сообщает.