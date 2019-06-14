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Volvo представила серийный беспилотник (фото)

09:03, 14 июня 2019
Транспорт
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Volvo показала серийный беспилотный XC90 / фото Volvo

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Шведский кроссовер с автопилотом дополнительно оснащен вспомогательными системами рулевого управления и торможения, а также резервной аккумуляторной батареей. Вспомогательные системы, в случае сбоя основных, берут управление на себя и останавливают машину, пишет kommersant.

В оснащение Volvo XC90 дополнительно включены набор сенсоров, помогающих системе автономного вождения Uber безопасно передвигаться в городских условиях.

фото Volvo

Напомним, в США Uber на протяжении нескольких месяцев тестирует беспилотные машины на базе серийного Volvo XC90. О возможности покупки беспилотных моделей шведский автопроизводитель пока не сообщает.

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Теги: #беспилотник#volvo