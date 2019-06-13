Kia презентовала обновленный седан Cadenza (фото)

Рестайлинговый седан Kia Cadenza получил существенные изменения как снаружи, так и в интерьере, а также обзавелся новыми моторами.

Компания Kia представила обновленный седан K7, который в Южной Корее будет продаваться под названием K7 Premier, а до других рынков доберется под прежним привычным наименованием Cadenza. Новинка получила существенные изменения как снаружи, так и в интерьере.

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От предшественника седан можно отличить благодаря радиаторной решетке, схожей с моделью K3 для Китая, а также по зауженным светодиодным головным фарам и задним фонарям, пишет Autonews.

В салоне появилась видоизмененная передняя панель и центральная консоль, а также увеличенный до 12,3 дюйма дисплей мультимедийного комплекса Uvo. Кроме того, седан получил полностью цифровую приборную панель, другие воздуховоды, а также модернизированный селектор трансмиссии и рулевое колесо.

Автомобиль доступен с проекционным дисплеем, системой распознавания голосовых команд, а также с функцией помощи водителю Drive Wise. Среди электронных «помощников»: система контроля «слепых» зон, функция помощи при выезде с парковки задним ходом и адаптивный круиз-контроль, получающий данные из навигатора.

В линейку двигателей вошел новый 2,5-литровый бензиновый агрегат семейства Smartstream, а также трехлитровый мотор V6. Кроме того, доступен 2,2-литровый дизель и гибрид на базе 2,4-литрового мотора. Характеристики агрегатов назовут позже.