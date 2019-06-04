В Виннице запустился сервис заказа такси Uklon

В данный момент Uklon уже доступен в 13 городах Украины.

Украинский сервис вызова такси Uklon запустился в Виннице, которая стала 13-м городом присутствия в стране. Минимальная стоимость поездки стартует с отметки 20 гривень.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Это был первый этап нашей экспансии по Украине, которую мы запустили в 2016 году. За три года нам удалось войти в чертову дюжину украинских городов и открыть региональные представительства в 8 городах из 13. Теперь перед нами стоит задача взять намеченную долю рынка и укрепить позиции везде, где доступен наш сервис, после чего мы запустим новую волну всеукраинской экспансии Uklon", - отметил операционный директор Uklon Сергей Смусь.

Таким образом, в данный момент Uklon доступен в 13 городах Украины, включая Киев, Одессу, Днепр, Львов, Харьков, Запорожье, Сумы, Чернигов, Белую Церковь, Полтаву, Николаев, Кривой Рог и Винницу. Главный офис компании находится в Киеве, региональные представительства компании работают в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Полтаве, Николаеве и Кривом Роге.

Напомним, что первый заказ в приложении Uklon был сделан 25 марта 2010 года, активную экспансию в города Украины Uklon начал в 2016 году. В конце прошлого года Uklon повысил сумму бесплатного страхования жизни пассажиров и водителей сервиса до 100 тысяч гривень. В январе 2019 года Uklon попрощался в Киеве с "ланосами" и другими сверхбюджетными автомобилями, а в мае - отключил в столице водителей "евроблях".