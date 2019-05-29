BMW представила обновленный кроссовер X1 (фото)

У компактного кроссовера баварской марки в следующем году появится гибридная модификация, способная проехать исключительно на электротяге до 50 километров.

Компания BMW представила обновленный компактный кроссовер X1.

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Об этом сообщает РБК.

"Автомобиль получил слегка измененную внешность, а также впервые обзавелся гибридной версией с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новинка получила характерный для компактных моделей баварской марки дизайн передней части кузова с двухсекционной радиаторной решеткой, соединенной посередине, зауженными светодиодными головными фарами с интегрированными противотуманками, а также увеличенными воздухозаборниками. В частности, подобные решения можно найти на кроссовере X2, а также на недавно представленном хэтчбеке 1-Series третьего поколения.

"В стандартной комплектации BMW X1 предлагается с 6,5-дюймовым дисплеем мультимедийного комплекса, однако для версий с навигатором доступен 8,8-дюймовый монитор, а также новый 10,25-дюймовый тачскрин. Мультимедиа также можно управлять при помощи контроллера iDrive и голосовыми командами", - подчеркивает издание.

Как и прежде, обновленный BMW X1 доступен с трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными агрегатами. Базовый мотор - 1,6-литровый дизель мощностью 116 сил, работающий в паре с шестиступенчатой "механикой" или с семидиапазонным "роботом" с двумя сцеплениями.

Топовый вариант X1 xDrive25i оснащается двухлитровой "турбочетверкой", выдающей 231 лошадиную силу. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой и полным приводом. Такой кроссовер способен ускоряться с места до "сотни" за 6,5 секунды.

В марте 2020 года у BMW X1 появится гибридный вариант xDrive25e с возможностью пополнения запаса батарей через бытовую электросеть. Двухлитровый бензиновый двигатель будет действовать в тандеме с электромотором. Запас хода исключительно на электрической тяге составит 50 километров.