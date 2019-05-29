BMW оснастит свой новый электрокроссовер горизонтальным изогнутым дисплеем
09:44, 29 мая 2019Транспорт
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Водитель и передний пассажир смогут самостоятельно настраивать содержимое экрана в доступной для них области.
Премьера концепт-кара BMW Vision iNEXT состоялась осенью 2018 года / фото BMW
Компания BMW рассказала об особенностях интерьера нового электрического кроссовера iNEXT, который появится в 2021 году.
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Автомобиль получит горизонтальный изогнутый дисплей в салоне, ориентированный на водителя, пишет kommersant.
Монитор с магниевым креплением будет переходить в цифровую приборную панель. Водитель и передний пассажир смогут самостоятельно настраивать содержимое экрана в доступной для них области.
Напомним, премьера концепт-кара BMW Vision iNEXT, который ляжет в основу серийной модели, состоялась осенью 2018 года. В настоящее время предсерийный электрический кроссовер проходит дорожные испытания.
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