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BMW оснастит свой новый электрокроссовер горизонтальным изогнутым дисплеем

09:44, 29 мая 2019
Транспорт
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Премьера концепт-кара BMW Vision iNEXT состоялась осенью 2018 года / фото BMW

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Автомобиль получит горизонтальный изогнутый дисплей в салоне, ориентированный на водителя, пишет kommersant.

Монитор с магниевым креплением будет переходить в цифровую приборную панель. Водитель и передний пассажир смогут самостоятельно настраивать содержимое экрана в доступной для них области.

Напомним, премьера концепт-кара BMW Vision iNEXT, который ляжет в основу серийной модели, состоялась осенью 2018 года. В настоящее время предсерийный электрический кроссовер проходит дорожные испытания.

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Теги: #электромобиль#BMW