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Кабмин утвердил новый набсовет "Борисполя"

18:51, 22 мая 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Отмечается, что независимыми членами наблюдательного совета предприятия стали Владимир Жмак (Украина), Роджер Шейфеле (Германия), Стэн Аббелоос (Бельгия), а представителями государства назначены Юрий Лавренюк и Анатолий Мамула.

Согласно сообщению, поиск и независимое оценивание кандидатов осуществляла международная компания по поиску и отбору руководящего персонала Odgers Berndtson Ukraine.

По данным пресс-службы, Владимир Жмак работал на государственной службе, с 2015 по 2016 - первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации. Также, занимал руководящие должности в структурах нефтяных компаний Группы ТНК-BP. Кроме этого, в течение семи лет входил в наблюдательный совет "Киевстара".

Роджер Шейфеле имеет 40-летний опыт работы в области управления аэропортами. Работал вице-президентом по управлению персоналом группы аэропортов Munich Airport GMBH. С 1997 по 2012 годы он был управляющим директором аэропорта. В 2015 году присоединился к управленческой команде аэропорта Франкфурта. В прошлом году был назначен директором по развитию аэропорта.

Стэн Аббелоос за 35 лет проработал на различных позициях в компаниях Бельгии, Китая, Казахстана, Узбекистана, России, Польши и Украины. В частности, в Украине с 2005 по 2008 год возглавлял холдинговую компанию "Фарлеп Инвест". Хорошо знаком с особенностями и требованиями американского (GLDN) и европейского (NETIA) корпоративной среды.

Юрий Лавренюк в 2000-2005 и 2014-2016 годах проходил службу в МВД Украины на оперативных и руководящих должностях. Также, возглавлял общественной организации "Всеукраинская специальная коллегия по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью". В мае 2016 года назначен заместителем министра инфраструктуры Украины.

Анатолий Мамула с 1993 года работал в юридическом управлении Администрации президента Украины, где занимался подготовкой проектов указов и распоряжений президента Украины. В 1999 году назначен начальником главного международно-правового управления Государственной администрации морского и речного транспорта. Более 10 лет возглавлял компанию по юридическому консалтингу предприятий транспортной отрасли. В 2011 году вернулся в Администрацию Президента Украины. В сентябре 2017 года назначен на должность советника вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона.

В пресс-службе напомнили, что участие в конкурсном отборе приняли 74 кандидата, в том числе 49 украинских и 25 иностранцев. По результатам оценки кандидатов в шортлист вошли 14 финалистов, из которых 7 украинцев.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Министерство инфраструктуры объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательных советов для госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

Справка УНИАН. Решение о назначении членов набсовета принимает Кабмин. Однако отбор кандидатов на должности членов наблюдательных советов крупных предприятий проводит Номинационный комитет. Для проведения отбора Номинационный комитет привлекает консалтинговые компании.

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Теги: #набсоветы#аэропорт Борисполь