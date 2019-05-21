На Тернопольщине продолжается ремонт трассы Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече

За вчерашний день устранено 1,5 тыс. кв. ямочности.

На Тернопольщине продолжается ремонт трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, вчера на участке от кольца до поворота на Белую Церковь было постелено 1,2 тыс. т асфальтобетона.

Также дорожники работают в направлении Кременец, Залещики, Бережаны.

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Ликвидацию ям дорожники выполняют струйным методом и с помощью горячего асфальтобетона. Работы продолжаются на участках Чортков – Залещики, Тернополь – Козова, Кременец – граница с Хмельницкой областью, вблизи населенного пункта Плебановка Теребовлянского района и села Дибще Козовского района.

За вчерашний день устранено 1,5 тыс. кв. ямочности.