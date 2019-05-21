На Тернопольщине продолжается ремонт трассы Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече
15:55, 21 мая 2019Транспорт
50 0
За вчерашний день устранено 1,5 тыс. кв. ямочности.
Ликвидацию ям дорожники выполняют струйным методом и с помощью горячего асфальтобетона
На Тернопольщине продолжается ремонт трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, вчера на участке от кольца до поворота на Белую Церковь было постелено 1,2 тыс. т асфальтобетона.
Также дорожники работают в направлении Кременец, Залещики, Бережаны.
Читайте такжеНа Сумщине закроют дорогу на Харьков и Полтаву
Ликвидацию ям дорожники выполняют струйным методом и с помощью горячего асфальтобетона. Работы продолжаются на участках Чортков – Залещики, Тернополь – Козова, Кременец – граница с Хмельницкой областью, вблизи населенного пункта Плебановка Теребовлянского района и села Дибще Козовского района.
За вчерашний день устранено 1,5 тыс. кв. ямочности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter