В Украине неэффективно использовали почти полмиллиарда на ремонт дорог — Счетная палата

На ремонт дорог в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях на протяжении двух лет неэффективно использовано 410 млн грн.

На строительство, реконструкцию и ремонт дорог общегосударственного значения в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях в 2017-2018 годах было неэффективно потрачено более 410,3 млн гривень. Об этом говорится на сайте Счетной палаты.

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Отмечается, что причиной этого является несвоевременное и неполное принятие управленческих решений «Укравтодором» и службами автомобильных дорог этих областей.

«Отчет о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты автомобильных дорог общего пользования государственного значения Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областей утвержден на заседании Счетной палаты. Ответственная за проведение аудита - член Счетной палаты Ирина Иванова», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, общий объем финансирования из государственного бюджета дорожных работ в Украине в течение 2017-2018 годов составил более 25 млрд грн. Из них Днепропетровской области было выделено почти 893 млн грн (3,5%), Закарпатской - около 833 млн грн (3,3%) и Хмельницкой - почти 617 млн грн (2,4%).

«Аудит установил, что из общего объема бюджетных средств, выделенных этим областям, 11,3 млн грн использованы с несоблюдением требований законодательства, 399,2 млн грн - непродуктивно и 11,2 млн грн - нерезультативно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная причина неэффективного управления и расходования бюджетных средств на дорожные работы - ненадлежащим образом организованное взаимодействие между руководителями «Укравтодора» и служб автомобильных дорог в этих областях. Кроме того, «Укравтодор» не совершал надлежащего внутреннего контроля и внутреннего аудита.

«Неэффективной остается претензионно-исковая работа в службах автомобильных дорог Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областей. Поэтому с их счетов по решению суда списано почти 33,6 млн грн бюджетных средств, то есть государственному бюджету нанесен ущерб. «Укравтодор» только в мае 2018 года поручил руководителям служб автомобильных дорог в областях осуществлять оплату за выполненные работы на объектах только после получения положительных заключений проверок от ГП «Дорожный контроль качества». Но это поручение в подавляющем большинстве не выполняется должным образом», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Счетной палаты, отсутствует нормативный акт по совершенствованию механизма оценки качества строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог.

По результатам аудита Счетная палата подготовила ряд рекомендаций правительству, Министерству инфраструктуры Украины, "Укравтодору" и Службам автомобильных дорог в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях. В частности, Счетная палата рекомендует обеспечить достаточное финансирование дорожных работ и первоочередное финансирование объектов, на которых начато строительство и ремонт, в Днепропетровской (М-18, М-04), Хмельницкой (Н-03) и Закарпатской (Н-09) областях. Также, при планировании бюджетных средств на дорожные работы предусматривать четко определенные объемы по содержанию и обслуживанию этих дорог, в частности, дорожные знаки и разметку.

Кроме этого, Счетная палата рекомендует рассмотреть вопрос передачи предприятия «Дорожный контроль качества» из сферы управления "Укравтодора" в сферу управления Мининфраструктуры.

Отмечается, что материалы контрольного мероприятия, учитывая выявленные признаки уголовных преступлений, будут направлены Генеральной прокуратуре Украины и Национальной полиции Украины для соответствующего реагирования.