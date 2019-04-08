Три года и 300 долларов на зарядку: завершилось самое длинное путешествие на электрокаре

Голландец стартовал из Нидерландов и закончил свой путь в Австралии.

Сегодня в Австралии завершилось самое длинное путешествие на электромобиле. Голландец Вейб Ваккер отправился из своей родной страны на модифицированном электромобиле Volkswagen Golf 15 марта 2016 года.

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В итоге, проехав 33 страны и почти 95 000 км, он завершил свой путь в Сиднее, пишет ixbt.com.

За всё путешествие энтузиаст потратил на зарядку своего авто лишь 300 долларов, причём большую часть уже в австралийской глубинке. Было подсчитано, что обычному автомобилю Golf с ДВС потребовалось бы около 6800 литров топлива, которые обошлись бы примерно в 4550 долларов.

Правда, стоит отметить, что путешествие не только финансировалось за счёт пожертвований спонсоров и обычных людей — в пути Ваккеру порой помогали с организацией зарядки и прочими вопросами.

Кроме того, автомобиль путешественника без подзарядки мог проехать всего около 200 км, что, конечно, осложняло путешествие, ведь буквально каждые пару часов нужно было заряжать машину.