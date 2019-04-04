Новые стоянки обяжут проектировать минимум 5% паркомест с электрозарядками

Вышеупомянутый процент планируется постепенно увеличивать, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на стоянках в Украине уже были оснащены электрозарядками.

В городах Украины с 1 июля на новых парковках обязательно необходимо проектировать минимум 5% паркомест с электрозарядками.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в государственной строительной норме «Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей», которая вступает в действие уже с 1 июля этого года.

"За прошлый год в мире было приобретено около 2,1 млн новых электрокаров. Например, в Норвегии - лидере среди стран Европы, было продано 73 000 электромобилей, то есть, каждое второе приобретенное авто было электрическим. Думаю, что уже в ближайшие 5-10 лет весь мир полностью перейдет на электрокары. Да, это не произойдет одномоментно, поэтому нужно готовиться к этому уже сейчас", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что, согласно изменениям в ГСН, не менее 5% машиномест от общего количества в гаражах и автостоянках необходимо выделять для обустройства зарядными устройствами для парковки транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Парцхаладзе подчеркнул, что вышеупомянутый процент планируется постепенно увеличивать, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на стоянках в Украине уже были оснащены электрозарядками.

«Эти изменения связаны с большой популяризацией электрокаров, которая ожидается в ближайшие годы. Так, по данным аналитиков немецкого Центра управления автомобильным бизнесом (САМ), стремительный рост количества электрокаров прогнозируется уже в 2020 году, так как именно на этот год автопроизводители запланировали выход на рынок многих новых моделей электромобилей», - написал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.