На украинских дорогах могут появиться шумовые полосы

Минрегион намерен на дорогах высшей категории предусмотреть устройство фрезерованных шумовых полос.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) разработало проект изменения государственной строительной нормы (ГСН), которой предполагается на дорогах высшей категории (I-II) предусматривать устройство фрезерованных шумовых полос.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения разработаны в новых строительных нормах "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство".

"Шумовая разметка - это действительно недорогой и эффективный способ повышения безопасности движения и уменьшение количества авто, которые вовлекаются в дорожно-транспортные аварии. Например, если человек долго находится за рулем и начинает засыпать, такие шумовые полосы могут спасти жизнь. Поэтому при обновлении ГСН по дорогам общего пользования мы прописали целесообразность устройства таких полос на крупнейших трассах - дорогах I-II категории. Потому что безопасность людей - это самое главное", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что впервые шумовые полосы появились в США в середине 50-х годов прошлого века и по принципу своего действия напоминают «лежачих полицейских».

«Они представляют собой искусственные неровности, которые в зависимости от назначения оборудуются вдоль или поперек дороги. Во время наезда на нее водитель автомобиля начинает чувствовать существенную вибрационную и шумовое воздействие, что, в свою очередь, способствует повышению внимания на дороге во время движения вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью», - написал он.

Парцхаладзе отметил, что такие шумовые разметки кроме США также широко применяются в Германии, Канаде, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и во многих из этих стран являются обязательными при проектировании новых дорог.

"Применение шумовых полос позволяет добиться значительного снижения уровня аварийности на дорогах как минимум в 2 раза. Мы также будем внедрять такие действенные европейские решения и практики повышения безопасности движения на трассах ", - добавил Парцхаладзе.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.