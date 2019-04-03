Кабмин запретил чартерные полеты между Украиной и Россией

За исключением рейсов, которые необходимы для обеспечения миссии ООН, Красного креста и Организации по безопасности сотрудничества Европы.

Кабинет министров Украины установил запрет на осуществление нерегулярных полетов между Украиной и Россией, за исключением рейсов, которые необходимы для обеспечения миссии ООН, Красного креста и Организации по безопасности сотрудничества Европы.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства.

«Мы сделали анализ перелета господина Бойко в страну-агрессор. Он воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил добро от ФСБ России, и прямым перелетом Киев-Москва попал на переговоры с премьер-министром страны-агрессора. Поэтому, мы предлагаем постановление о внесении изменений в положения об использовании воздушного пространства Украины", - заявил на заседании правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, постановление подано на рассмотрение с целью защиты государственной безопасности путем устранения лазеек для нерегулярного авиасообщения между Украиной и страной-агрессором.

"Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных полетов между Украиной и страной-агрессором, за исключением рейсов, которые необходимы для обеспечения миссии ООН, Красного креста и Организации по безопасности сотрудничества Европы», - сказал Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что кандидат на пост президента Юрий Бойко смог законно полететь прямым рейсом в Москву.

«Ранее СНБО приняло решение о применении ограничительных мер к ряду российских авиакомпаний. В то же время, запрет не распространялся на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией, которые осуществляются самолетами, не зарегистрированными в России», - отметил Аваков.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал поддержать постановление и осудил поездку Бойко и Медведчука в Москву.

«Поддержим проект постановления. Пока Россия не вернется к цивилизованному состоянию, такие ограничения будут действовать", - заявил он.

"Никто не имеет право унижать страну. Даже когда речь идет о политиках, которые могут иметь другую идеологию. Это же наша страна, наш дом. На нас напали. К сожалению, наши соседи превратили себя в наших врагов. К сожалению, более 13 тыс. украинцев погибло. Более 30 тыс. раненых. И использовать унижение ради 13% рейтинга – нечестно по отношению к стране", - добавил премьер.

"Это моя позиция. Мы можем вводить любые ограничение, но тяжело вводить ограничения на потерю совести», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер встретились с Бойко и Медведчуком. Было заявлено, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко отметил, что готов предложить России варианты продления транзитного газового контракта, поскольку действующая власть Украины «не проявляет активности» в решении этого вопроса.

Президент Петр Порошенко осудил визит в Москву Бойко и Медведчука. 27 марта Кабинет министров Украины поручил выяснить ситуацию относительно нарушения порядка пересечения границы кандидатом на пост президента Юрием Бойко и председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком во время поездки в Москву 22 марта.