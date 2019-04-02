Незадействованный потенциал: почему УЗ может стать "шлагбаумом" вместо "локомотива" экономики

Мощное предприятие сейчас в кризисе – об этом сигнализируют чуть ли не все эксперты.

Украинская экономика растет 12 кварталов подряд. В Минфине прогнозируют, что в 2019-м ВВП также увеличится минимум на 3%. Среди опасностей: "ураганы" на внешних рынках и политический шторм внутри страны.

Эксперты сигнализируют об еще одной угрозе – украинская железная дорога на грани катастрофы, которая ударит как по экономике, так и по всем украинцам. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Акционерное общество "Украинская железная дорога" – государственный транспортный монополист. Осуществляет 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок. По объемам грузовых перевозок – на четвертом месте в Евразии, после железных дорог Китая, России и Индии; США – почти 270 тыс. сотрудников.

И мощное предприятие сейчас в кризисе. Все из-за изношенной инфраструктуры и подвижного состава. На сегодня амортизация локомотивного парка и грузовых вагонов "Укрзализныци" – на уровне 95%, а средний возраст вагонов – 30 лет.

"За последние 4 года значительно вырос дефицит вагонов, за последние 3 года возрастает дефицит тяги. Мы посчитали, если инвестиции в УЗ сохранятся на текущем уровне, то дефицит тяги составит в 2023 году, может 2 тыс. локомотивов", – говорит директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

Критическая ситуация и с железнодорожной инфраструктурой.

"В УЗ 50% путей электрифицированы, то есть над путями есть контактный провод, который стоит на железобетонных опорах. А вот какая ситуация с железобетонными опорами. Об этом нигде не говорится, а 86% железобетонных опор надо заменять. Более того, 4 тыс. железобетонных опор находятся в остродефектном состоянии, то есть фактически в аварийном. 30 тыс. опор сетей постоянного тока требуют немедленной замены, потому что они свой срок уже отработали, 50 тыс. опор сети переменного тока тоже нужно менять", – перечисляет правозащитник, координатор проекта "Поездка" Александр Бондаренко.

Да и заброшенная колея. Часто просто непригодна для использования. Протяженность железнодорожных путей в Украине – почти 20 тыс. км. На 8 тыс. просроченные ремонты. Уже сегодня есть ограничения скорости поездов на путях общей протяженностью более 1 тыс. км. Еще на почти 2 тыс. км – движение вообще запретили.

"Если теми же темпами будет разрушаться инфраструктура железнодорожная, как это происходит сейчас, то в течение 10-12 лет с 20 тыс. км путей у нас останутся только 5 тыс. км, а количество локомотивов сократится в 10 раз", – предупреждает Бондаренко.

И монополист, похоже, не обращает внимания, сетуют специалисты. Потому существенно недовыполняют объемы восстановления инфраструктуры. Экономят на дорогих работах – модернизации и капитальных ремонтах железнодорожных путей.

Эксперт уточняет: "Состояние дорог ухудшилось невероятно. Если в 2015 году ограничение скорости до 40 км/ч – на 300 км путей, то сегодня это уже более 2,5 тыс. км. И такой показатель, как средняя скорость грузового вагона, еще недавно был больше 50 км/ч, а сейчас это 20 км/ч".

Такие цифры позор для промышленно развитого государства в XXI веке, говорят эксперты. В Восточной Европе цифры минимум втрое выше. Чем дольше груз в пути – тем большие расходы для бизнеса.

И низкая скорость движения – похоже самая маленькая проблема от ужасного состояния пути. Могут быть даже железнодорожные катастрофы.

"Отсутствие должного внимания к инфраструктуре приводит к наказаниям в виде человеческих жертв", – с грустью констатирует Владимир Шульмейстер.

В "Укрзалізниці" все вроде и понимают. Уже посчитали, сколько и чего нужно, чтобы решить проблему.

"Сейчас должны наверстывать все то, что не было сделано вовремя. Поэтому реальная потребность в инвестициях составляет еще около $2 млрд", – говорил председатель правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.