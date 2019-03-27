После 15-летнего простоя полтавский аэропорт отправил первый международный рейс (фото)

Первый международный чартерный рейс из аэропорта Полтавы было осуществлено в египетский Шарм-эль-Шейх.

Полтавский аэропорт отправил первый международный рейс в египетский курортный город Шарм-эш-Шейх.

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Из Полтавы туристы полетели самолетом «Боинг» 737-700. Все 149 посадочных мест были заполнены. Следующий рейс в Шарм-эш-Шейх состоится 2 апреля 2019 года.

Об этом рассказал директор аэропорта Владимир Окара, сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

«Работаем по договоренности с туроператором Join Up. Это чартерный рейс. В следующий вторник все туристы вернутся в Полтаву», – сказал Окара.

"Из аэропорта Полтавы вылетел первый международный рейс новой украинской авиакомпании SkyUp. Аэропорт не работал более 15 лет... Сейчас полноценно функционирует", - написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Как рассказал в.и.о. председателя облгосадминистрации Роман Товстый, на восстановление аэропорта в Полтаве потратили около 68 млн грн. В аэропорту отремонтировали взлетно-посадочную полосу, обновили светосигнальное оборудование и провели капитальный ремонт здания аэровокзала. Для того, чтобы аэропорт работал зимой, нужно купить специальную машину – диайсер (техника для обработки самолетов жидкостью от гололеда) и пожарный автомобиль. На это понадобится еще около 60 млн грн. Для восстановления посадочной полосы – около 30 млн грн. Это будут деньги из государственного бюджета.

С мая из Полтавы планируют вылеты в турецкую Анталию. Рейсы поначалу будут осуществлять раз в неделю.

Напомним, 20 декабря 2017 года Кабмин предоставил аэропорту «Полтава» статус международного.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт "Полтава" 29 июля 2018 года принял первый пассажирский рейс после проведения реконструкции. Первым на аэродроме сел самолет Як-40 из Запорожья.

В январе 2017 года Полтавская областная рада утвердила программу развития и поддержки аэропорта «Полтава» на 2017-2020 годы с объемом финансирования 351 млн грн.

Справка УНИАН. Аэропорт «Полтава» построен в течение 50-60-х годов, а новый пассажирский терминал построен в 1985 году. Расположен в 7 км на запад от города Полтава. Аэропорт имеет пассажирский терминал общей площадью около 5 000 кв. м. и проектную пропускную мощностью 400 пассажиров в час. Аэродром пригоден для эксплуатации самолетов целый год без ограничений, в светлое время суток.