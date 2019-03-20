УЗ хочет ежеквартально пересматривать цены на грузоперевозки

При этом Кравцов отметил, что с 1 апреля тариф на грузоперевозки будет повышен на 14,2%.

Акционерная компания "Укрзализныця" планирует перейти к ежеквартальной индексации цен на грузоперевозки, которая будет равна индексу цен производителей.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов на встрече с журналистами.

"Для того, чтобы иметь более плавную индексацию и перейти от увеличения тарифов раз в год, мы планируем перейти к ежеквартальной индексации на индекс цен производителей с опозданием на месяц после опубликования цен. Этот вопрос сейчас на обсуждении. Мы предлагаем трезвую и справедливую систему. Ведь другого предложения, как ничего не повышать, мы не слышали", - сказал он.

При этом Кравцов отметил, что с 1 апреля тариф на грузоперевозки будет повышен на 14,2%.

"На данном этапе у нас на столе лежит план повысить с 1 апреля тариф на грузоперевозки на 14,2%. Я ожидаю, что в пятницу Государственная регуляторная служба поддержит это решение. На прошлой неделе у нас было заседание в Госрегуляторной службе, где было принято решение дополнительно исследовать вопрос. Сейчас консенсус найден. Дальше мы готовы к обсуждению цифры, которая нам необходима для реализации программы развития компании", - сказал он.

Также, Кравцов сообщил, что до конца года от автоматической индексации, если она будет введена, ожидается дополнительно около 1,9 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" снизила уровень индексации тарифов на грузоперевозки на 2019 год - до 14,2%, откорректировав ранее обнародованный финплан, в котором планировалось с 1 февраля повысить тарифы на 16,6%.

Компания считает справедливым значение 14,2% - это официально обнародованный Госстатом уровень роста цен производителей промышленной продукции за 2018 год.

Ранее "Укрзализныця" заложила в финплан повышение тарифов на грузовые перевозки с 1 февраля 2019 года на 16,6%, с 1 апреля - на 2,5%, с 1 июля - на 5% и с 1 октября - на 7,5%.