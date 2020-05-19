Huawei в немилости: Vodafone будет продавать в Европе 5G-смартфоны Oppo
Китайская Oppo стала партнером оператора Vodafone для поставки телефонов в европейские страны.
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Об этом сообщает liga.net со ссылкой на TechCrunch.
18 мая Oppo объявила о партнерстве с Vodafone на европейском рынке. Сделка охватывает флагманы Oppo, поддерживающие 5G, а также ряд других популярных моделей. Они будут продаваться в Великобритании, Германии, Нидерландах, Испании, Португалии, Румынии и Турции.
Таким образом Vodafone готовится удовлетворять растущий спрос на телефоны с поддержкой 5G. В прошлом году компании пришлось отказаться от сотрудничества с Huawei из-за санкций США, которые оставили пользователей Huawei без доступа к сервисам Google на Android.
Жители европейских стран покупают Oppo с середины 2018 года. Компания одной из первых выпустила бюджетные телефоны 5G в Европе в 2019 году.
Oppo - сестринский бренд Vivo под руководством китайского холдинга BBK. В Китае Oppo - второй по популярности производитель смартфонов после Huawei.
Сегмент Android занимал 86% доли от всех смартфонов, отгруженных в мире в первом квартале 2020 года. Samsung и Xiaomi возглавили рейтинг самых продаваемых Android-смартфонов.
Производство смартфонов переживает крупнейший спад в истории. В первом квартале 2020 года среди 6 ведущих брендов (Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, OPPO и Vivo) негативная динамика наблюдалась у всех, кроме Vivo.