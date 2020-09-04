Особенность технологии изменения цвета корпуса заключается в использовании специального стекла.

Компания Vivo презентовала смартфон, который может менять цвет корпуса в зависимости от пожеланий своего хозяина.

Об этом сообщает Xda-developers.

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Особенность технологии вариативного изменения цвета корпуса заключается в использовании специального электрохромного стекла. Под воздействием электрического тока с различными характеристиками стекло способно изменять окраску.

Хамелеон

Во время короткой демонстрации, представленной авторитетными инсайдерами Ice Universe и Digital Chat Station, был продемонстрирован гаджет, способный менять свою градиентную окраску с сапфирово-синего до серебристо-белого.

Для запуска процесса изменения цвета производитель предусмотрел аппаратную клавишу.

По словам представителя Vivo, это стало возможным благодаря электрохромному стеклу, тонируемому с помощью метода, который используется для окон. Модель смартфона производитель не раскрывает.

Как предполагает издание, скорее всего, речь идет о прототипе одной из будущих новинок бренда.

Складной смартфон

Утечка внутренних документов Google свидетельствует, что компания запланировала выпуск собственного складного смартфона серии Pixel на четвёртый квартал следующего года. Устройство под кодовым названием Passport явно указывается как "складное" и включено в общий список моделей Pixel.

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Перевод: УНИАН