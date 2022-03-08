В Нацсовете обещают сохранить доступ к украинской аудитории всех каналов, которые прекратят свою дистрибуцию на территории России.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призывает производителей и дистрибьюторов телеконтента прекратить распространение их каналов на территории России.

Об этом говорится в официальном обращении Нацсовета.

"Пока одна часть украинцев защищает свою территорию, а другая прячется по хранилищах или в лифтовых холлах или в погребах, прислушиваясь к канонаде и сигналов воздушной тревоги, российские зрители просматривают NatGeo, Animal Planet, VIP Premiere, TV1000, Mezzo Live HD и слушают mtv's 00 и остальные каналы семейства MTV. Более 50 телеканалов... Мы просим вас прекратить их привычную и комфортную жизнь", - отмечается в сообщении.

Нацсовет попросил производителей телеконтента отменить распространение их каналов на территории агрессора.

"Мы просим вас почувствовать и понять свою ответственность за все 8 лет распространения ваших приложений в аннексированному Крыму и оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей, что было бесспорным сигналом Кремлю о поддержке миром его грязных дел", - сказано в заявлении.

Также Национальный совет пообещал сохранить доступ к украинской аудитории всех каналов, которые прекратят свою дистрибуцию на территории России сегодня.

"Мы обещаем. И мы сделаем все, чтобы украинский зритель навсегда забыл о существовании каналов, которые останутся доступными для просмотра на территории агрессора завтра. Война есть война. Кто не с нами – тот против нас", - добавили авторы обращения.