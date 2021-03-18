Предполагается, что новый флагман будет построен на топовом чипсете Qualcomm - Snapdragon 888.

В сеть попали несколько снимков прототипа нового флагмана от компании Xiaomi. Новинка под названием Mi Mix 4 должна стать первым коммерческим смартфоном Xiaomi с гибким экраном.

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Как пишет IXBT, обычно в линейке Xiaomi Mi Mix компания выпускает модели с инновационными технологиями. Помимо сгибающегося экрана в новом флагмане производитель может наконец реализовать свою первую коммерческую камеру под поверхностью дисплея.

На попавших в соцсети снимках прототипа можно видеть, что задняя панель оформлена стеклом, а в основной камере расположены три модуля. Гибкий экран в сложенном состоянии будет надежно защищен корпусом.

Снятый на камеру прототип не имеет экрана – он состоит из металлического корпуса с шарнирным соединением. На задней панели присутствует логотип линейки Xiaomi Mi Mix, которая не получала обновлений уже более двух лет.

Предполагается, что новый флагман будет построен на топовом чипсете Qualcomm - Snapdragon 888. Премьера новинки ожидается во втором полугодии.

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Автор: Дмитрий Захаров