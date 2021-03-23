Причиной сбоя оказался баг в обновлении системного компонента Android WebView, который отвечает за отображение веб-страниц внутри приложений.

Пользователи операционной системы Android сообщили о проблемах с запуском приложений Google, Viber, Amazon и других.

Об этом сообщила компания в Twitter.

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Причиной сбоя оказался баг в обновлении системного компонента Android WebView, который отвечает за отображение веб-страниц внутри приложений.

Как сообщает IXBT.com, особенно много жалоб на сбои наблюдается среди пользователей смартфонов Samsung, в том числе флагманских серий Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note20, а также популярных Galaxy A50 и A70.

Google выпустила экстренное обновление компонента, но оно помогло только пользователям, которые настроили автоматическую установку обновлений. Всем остальным компания посоветовала обновить компонент вручную.

«Друзья, сбои в работе Webview привели к неполадкам в работе приложений у пользователей Android. Сейчас они устранены. Если у вас возникли трудности с работой приложений, пожалуйста, обновите Android System WebView и Google Chrome через Google Play», - говорится в сообщении компании.

Отказ от платных расширений

24 сентября 2020 года в Google решили полностью прекратить поддержку платных расширений в официальном онлайн-магазине Chrome Web Store.

29 сентября 2020 года компания Google ужесточила правила, которые обязывают разработчиков приложений платить 30% комиссии за покупки внутри сервисов.

3 марта 2021 года Google заявил о том, что собирается оградить своих пользователей от слишком навязчивой рекламы.

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Автор: Елена Коваленко