Чат-бот доступен в мессенджерах Telegram и Viber.

Министерство цифровой трансформации запустило платформу и чат-бот «СВОЇ», с помощью которого граждане смогут общаться с местными властями, получать консультации относительно государственных сервисов, поддерживать местные петиции, участвовать в опросах и узнавать новости своей громады через смартфон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Директората региональной цифровизации Минцифры Вадим Бортник на онлайн-презентации.

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«Сегодня у нас презентация платформы и чат-бота «СВОЇ»... Это большой шаг для приближения людей к местным властям, для улучшения коммуникации между ними», - сказал он.

По словам Бортника, платформа «СВОЇ» будет предоставлять местным властям возможность бесплатно создавать качественные и функциональные сайты громад.

На презентации также сообщили, что чат-бот доступен в мессенджерах Telegram и Viber.

На сегодняшний день чат-бот уже работает в 21 громаде в 9 областях.

«Среди крупнейших городов, в которых будет работать чат-бот, - Одесса, Луцк, Винница, Каменское, Тернополь, Хмельницкий и Северодонецк», - отметили в Минцифры.

Платформа "ВзаємоДія"

17 мая Министерство цифровой трансформации запустило местные петиции в мобильном приложении для оцифрованных документов и услуг "Дія" и на платформе электронной демократии "ВзаємоДія".

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Автор: Павел Степанец