Скруглённые углы элементов интерфейса, "лёгкая" шапка и автоматическая смена темы в соответствии с настройками Windows.

Представленный этим летом редизайн Office наконец выходит в свет – разработчики из Microsoft объявили о выпуске обновления офисного пакета для всех желающих. Новый дизайн уже был доступен участников программы бета-тестирования.

Это обновление офисного пакета Microsoft создавалось в соответствие с дизайн-языком Windows 11, однако никаких ограничений для предыдущей версии ОС нет – обновиться можно и на "десятке", пишет The Verge.

Главное улучшение обновления пакета Office спрятано в "шапке" – Word, Excel и т.д. избавились от цветной заливки области заголовка, у многих элементов интерфейса скруглены углы, преобразилась панель инструментов. При смене темы оформления операционной системы приложения начнут подстраиваться под нее автоматически.

Включить или отключить обновленный интерфейс можно с помощью иконки с изображением мегафона, которая располагается в верхнем правом углу. Обновление доступно для Word, Excel, PowerPoint и OneNote, вскоре появится в Access, Project, Publisher и Visio.

Заметных визуальных изменений сейчас не так много. В прошлом году представители Microsoft говорили, что внедрение более значительных изменений может затянуть на один-два года.

Читайте такжеMicrosoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году

Ранее УНИАН уже сообщал, что свежее обновление Windows 11 принесло более гибкую настройку "Пуск" и ряд других улучшений. А ещё вернули часы и дату на дополнительные мониторы.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Пономаренко