Киевстар продолжает строить крупнейшую сеть 4G в Украине, и в 5 областях уже обеспечил доступ к скоростному интернету для более 90% жителей.

Киевстар активно расширяет национальную 4G-сеть благодаря частотам 900 МГц, которые имеют больший радиус покрытия. Среди лицензионных условий для использования этих частот-к середине 2022 года обеспечить доступ к 4G по меньшей мере для 90% населения страны. И уже сейчас в первых 5 областях Украины доступ к скоростному интернету получило даже больше людей. Среди лидеров:

Киевская область - 96%;

Днепропетровская и Житомирская - 93%;

Харьковская и Волынская - 91%.

В среднем же по Украине этот показатель уже более 87%. Благодаря запуску скоростного интернета даже в маленьких и отдаленных селах их жители могут пользоваться всеми его преимуществами: учиться и работать онлайн, получать медицинские или юридические консультации, пользоваться государственными услугами и многое другое только имея смартфон.

Как показывают результаты первого квартала 2021 года, за последний год абоненты Киевстар стали использовать почти на 30% больше мобильного интернета*. А жители маленьких деревень, где заработала сеть 900 МГц по объему использованного трафика приближаются к жителям городов, что подтверждает постепенное преодоление цифрового разрыва между городами и селами.

Чтобы начать пользоваться скоростным интернетом, для большинства абонентов достаточно лишь включить его в настройках смартфона. А те, кому дополнительно надо заменить старую SIM-карту на новую из 4G, могут сделать это быстро и бесплатно в фирменных магазинах оператора или в магазинах партнеров.

* Использовались обобщенные данные об использовании мобильного интернета в 1-м квартале 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали почти 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн пользователей "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Сейчас 87,4% населения Украины живет на территории действия сети LTE Киевстар. Компания является лидером рынка мобильной связи, фиксированного интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, и другие. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API с возможностью использовать аналитические данные оператора для разработки цифровых продуктов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, офис в Нидерландах. Акции группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Компания Киевстар 23 года работает в Украине, и признана как самый дорогой бренд Украины, крупнейший налогоплательщик в области связи, Лучший работодатель и социально-ответственная компания.

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Автор: Иван Бойко