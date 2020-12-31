В последние дни 2020 года Киевстар увеличил территорию доступа к скоростному мобильному интернету в 16 областях Украины. Для этого оператор установил 48 базовых станций на частотах 900 МГц

Территория покрытия 4G/LTE сети Киевстар увеличилась в 400 населенных пунктах, где проживает 178 тысяч людей. Так, скоростной мобильный интернет на частотах 900 МГц появился в населенных пунктах Украинск, Светлодарск, Михайловка Донецкой области, Большая Копаня Закарпатской области, Иванополь Житомирской области, Павлив, Журавно, Мармузовичи, Загорное Львовской области, Диканька и Веприк Полтавской области, Боровая и Пересичное Харьковской области, Варва Черниговской области.

Чтобы улучшить качество и скорость мобильного интернета, Киевстар установил 48 базовых станций на частотах LTE 900. Данный диапазон обеспечивает больший радиус действия мобильного оборудования оператора, что помогает увеличить покрытие сети.

Скоростной мобильный интернет открывает новые возможности для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам т. д. Чтобы воспользоваться услугой достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и SIM-карты (USIM), которую можно бесплатно получить у оператора.

Киевстар уже обеспечил возможность доступа к 4G почти для 85% населения. За 9 месяцев 2020 года оператор инвестировал в развитие новых мобильных технологий более 4 млрд грн. В 2021 году оператор планирует увеличить покрытие 4G сети, чтобы скоростной мобильный интернет был доступен для 90% населения.

Мобильные операторы ускорили развитие 4G за счет рефарминга (обмена) радиочастотами диапазона 900МГц. Обмен радиочастотами стал возможным благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего спектра в этом диапазоне. В результате телеком регулятор перераспределил дополнительные частоты между другими мобильными операторами, что дало возможность развивать 4G/LTE по всей стране.

Справка о Киевстар. Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,8 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 86% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, самым дорогим национальным брендом, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

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Автор: УНИАН