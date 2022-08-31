Сервис AntiDDoS от Киевстар – многоуровневая защита от направленного вредоносного трафика, эффективность которого проверена на собственных IT-системах и сети оператора.

Киевстар обеспечивает надежный и защищенный доступ к сети Интернет своим клиентам. А теперь самый большой национальный телеком оператор имеет соответствующую аттестацию для предоставления услуги "защита от DDoS-атак" клиентам В2G сектора.

Телеком-оператор модернизировал инфраструктуру сети, что повысило показатели производительности, пропускной способности, отказоустойчивости и усовершенствовал КСЗИ ИТС-ЗУИД (комплексная система защиты информации информационно-телекоммуникационной системы защищенного узла доступа к сети Интернет), надежность которой подтверждена государственной экспертизой и полученным Аттестатом соответствия КСЗИ ИТС-ЗУИД, что утвержден Администрацией Госспецсвязи Украины. Аттестат соответствия удостоверяет, что инфраструктура сети защищена от несанкционированного доступа и соответствует высоким стандартам сетевой безопасности и требованиям нормативных документов по ТЗИ.

"Работаем ради победы. Ведь соблюдать требования по защите информации, предоставляя надежные услуги государственным органам в военное время, - это очень важная задача, – говорит директор по кибербезопасности Киевстар Юрий Прокопенко. - Подтверждение аттестата соответствия свидетельствует о том, что Киевстар традиционно придерживается высоких стандартов безопасности сетевой инфраструктуры. Но мы не стоим на месте. В 2021 году мы внедрили в Киевстар и предложили бизнес-клиентами сервис комплексной защиты от DDoS-атак (сервис AntiDDoS). Полученный аттестат дает возможность предоставлять услуги сервиса и клиентам В2G".

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Сервис AntiDDoS от Киевстар – многоуровневая защита от направленного вредоносного трафика, эффективность которого проверена на собственных IT-системах и сети оператора. В основе сервиса - решение FortiDDoS от разработчика Fortinet.

Киевстар уделяет особое внимание защите информации абонентов и безопасности сети. Как важный инфраструктурный объект, оператор интегрирован с платформой MISP-UA. Это государственная информационная система, которая обеспечивает оповещение пользователей о киберинцидентах в Украине и мире; она собирает и анализирует информацию и помогает делиться практическим опытом для противодействия несанкционированным вмешательствам и кибератакам.