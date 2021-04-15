Можно будет самостоятельно выбрать, скрывать лайки или показывать их.

Instagram и Facebook начали тестировать возможность для пользователей скрывать лайки к своим постам.

Об этом сообщает Techcrunch.

Читайте такжеFacebook тестирует новый сервис

В новом тесте, доступном для небольшого числа пользователей соцсети, можно будет самостоятельно выбрать, скрывать лайки или показывать их.

Instagram считает, что это поможет снизить социальное давление на пользователей в связи с беспокойством по поводу количества лайков.

Как пишет издание, в компании хотели заняться этой проблемой раньше, однако по причине пандемии коронавируса вынуждены были отложить вопрос.

Что этому предшествовало

В 2019 году Instagram уже тестировал подобную функцию, однако тогда соцсеть автоматически скрывала лайки определенной части пользователей, и этот эксперимент признали провальным.

8 апреля 2021 года американская корпорация Facebook запустила в тестовом режиме сервис вопросов и ответов Hotline, по функционалу напоминающий смесь Clubhouse и Instagram Live.

Справка УНИАН

Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью.

По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети были более 2 миллиардов человек.

Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко