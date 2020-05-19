Huawei представила недорогой смартфон - приложений Google нет (фото)

Телефон поставляется с оболочкой EMUI 10.1 на базе Android 10. Приложений Google нет, как нет и магазина Google Play.

Сегодня компания Huawei решила незаметно представить новый смартфон среднего класса, который получил название Huawei Y8p.

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Huawei Y8p построен на базе однокристальной системы Kirin 710F SoC, которую дополняют 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Есть и более производительный вариант с 6 ГБ оперативной памяти. Есть возможность установки карт памяти емкостью до 256 ГБ, пишет ixbt.com.

Смартфон оснащен 6,3-дюймовом OLED-дисплеем разрешением 2400 x 1080 пикселей, а также сканером отпечатков пальцев. Фронтальная камера является 16-мегапиксельной. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 48, 8 и 2 Мп.

Телефон поставляется с оболочкой EMUI 10.1 на базе Android 10. Приложений Google нет, как нет и магазина Google Play. Пользователям придется полагаться на сервисы Huawei и магазин приложений App Gallery. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч. Несмотря на наличие разъема USB-C, мощность зарядки составляет всего 10 Вт.

Цена начинается от 245 евро, продажи стартуют 29 мая. За оформление предзаказа можно получить 99% скидку на браслет Huawei Band 4 Pro.