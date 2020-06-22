В Украине запускают национальную онлайн-школу для бизнеса

В Минцифры подчеркнули, что обучение в онлайн-школе пройдет в формате образовательных сериалов.

Министерство цифровой трансформации в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (МФК) сегодня, 22 июня, представит национальную онлайн-школу для предпринимателей на платформе "Дія.Бізнес".

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Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Согласно сообщению, целью такой школы является развитие навыков потенциальных и действующих предпринимателей для успешного развития собственного дела, а также помощь представителям малого и среднего бизнеса в использовании финансовых услуг.

В Минцифры подчеркнули, что обучение в онлайн-школе пройдет в формате образовательных сериалов.

Кроме этого, часть обучения пройдет оффлайн на базе центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес".

Как сообщал УНИАН, в мае Министерство цифровой трансформации открыло в техническом режиме в Харькове первый оффлайн-центр поддержки бизнеса "Дія.Бізнес".

Также Минцифры планирует создать национальную интернет-площадку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса.

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