В Украине запускают национальную онлайн-школу для бизнеса
Министерство цифровой трансформации в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (МФК) сегодня, 22 июня, представит национальную онлайн-школу для предпринимателей на платформе "Дія.Бізнес".
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Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Согласно сообщению, целью такой школы является развитие навыков потенциальных и действующих предпринимателей для успешного развития собственного дела, а также помощь представителям малого и среднего бизнеса в использовании финансовых услуг.
В Минцифры подчеркнули, что обучение в онлайн-школе пройдет в формате образовательных сериалов.
Кроме этого, часть обучения пройдет оффлайн на базе центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес".
Как сообщал УНИАН, в мае Министерство цифровой трансформации открыло в техническом режиме в Харькове первый оффлайн-центр поддержки бизнеса "Дія.Бізнес".
Также Минцифры планирует создать национальную интернет-площадку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса.
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