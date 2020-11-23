Во время президентской каденции Байдена Facebook может грозить усиление регулирования ее деятельности или даже принудительное разделение.

Facebook хочет наладить отношения с администрацией Джо Байдена.

Об этом пишет газета Financial Times.

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Как пишет издание, во время президентской каденции Байдена Facebook может грозить усиление регулирования деятельности или даже принудительное разделение.

По данным издания, у компании есть план, как «очаровать» новую администрацию. Топ-менеджеры Facebook намерены активно поощрять пользователей соцсети вакцинироваться от коронавируса и делиться контентом о Парижском климатическом соглашении, к которому США могут присоединиться при Байдене после выхода при Дональде Трампе.

FT отмечает, что высокопоставленные демократы давно критикуют Facebook. Соцсеть обвиняют в том, что она недостаточно борется с дезинформацией. После выборов в США Билл Руссо, заместитель директора по связям с общественностью кампании Байдена, опубликовал серию твитов с критикой в адрес Facebook из-за дезинформации.

Газета пишет, что следующие несколько лет, вероятно, станут одним из самых важных периодов в истории Facebook. В это время станет ясно, продолжит ли она существовать в своем нынешнем виде. Федеральная торговая комиссия и прокуроры проводят расследование против Facebook на предмет нарушения антимонопольных законов. Компанию могут даже принудительно разделить.

Критика со стороны Сената США

29 октября 2020 года глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США. Главы Facebook, Google и Twitter Марк Цукерберг, Сундар Пичаи и Джек Дорси около четырех часов отвечали на вопросы комитета по торговле Сената США.

20 ноября 2020 года стало известно о том, что Федеральные власти США и власти штатов готовятся выдвинуть антимонопольные обвинения против Facebook из-за покупки компанией приложений Instagram и WhatsApp.

Подписать иски планируют около 40 штатов.

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Автор: УНИАН