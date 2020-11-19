Своей вины по иску, инициированному 34 штатами, компания не признала.

Компания Apple согласилась выплатить $113 млн, чтобы уладить дело о намеренном замедлении старых версий iPhone в попытке сохранить их батареи.

Об этом сообщает Washington Post.

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Своей вины по иску, инициированному 34 штатами, компания не признала.

По словам генерального прокурора Аризоны Марка Брновича, компания прибегла к «несправедливым и обманным действиям», чтобы увеличить свои продажи «потенциально на миллионы устройств в год».

Брнович пообещал направить часть денег, которые получит его штат, на финансирование других расследований в отношении технологических компаний.

Наряду с денежным штрафом от Apple также потребовали разъяснять в интернете и на самих iPhone действия компании в отношении состояния батареи и управления питанием.

История конфликта

Американцы, купившие iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, установившие iOS 10.2.1, а также владельцы iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 заявили о том, что после того, как они установили новую версию ОС, их смартфоны начали медленнее грузить приложения.

Из-за этого пользователи, решив, что смартфон вышел из строя, меняли в гаджетах батарею или покупали новые iPhone. В результате Apple обвинили в намеренном замедлении работы старых iPhone на новых версиях iOS.

Коллективный иск против Apple еще в 2017 году подали владельцы смартфонов iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE.

Подозрения в том, что Apple замедляет работу старых моделей смартфонов, возникали у пользователей на протяжении многих лет, однако компания официально признала этот факт только в 2017 году.

В марте 2020 года Apple согласилась заплатить $500 млн за умышленное замедление айфонов.

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Автор: УНИАН