Apple планирует расширить рекламный бизнес на фоне запланированных изменений политики конфиденциальности для iPhone.

Компания Apple будет расширять свой рекламный бизнес в связи с чем вводит новые правила конфиденциальности для iPhone.

Об этом сообщает Financial Times.

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Предстоящее обновление iOS 14.5 не позволит приложениям и рекламодателям собирать данные о пользователях iPhone без их явного согласия. Ожидается, что большинство пользователей откажутся от отслеживания, что нанесет огромный удар по работе индустрии мобильной рекламы.

Сейчас Apple продает поисковую рекламу для своего App Store, что позволяет разработчикам платить за лучший результат в выдаче.

Теперь же компания планирует добавить второй рекламный блок в разделе «рекомендуемые» приложения на своей странице, пишет Financial Times.

Новый раздел планируют запустить до конца месяца. Это позволит рекламодателям продвигать свои приложения по всей сети, а не в ответ на конкретные запросы.

По оценкам аналитиков инвесткомпании Bernstein, в настоящее время Apple ежегодно зарабатывает на около $2 млрд в год на поисковой рекламе в App Store с 80% маржой. Также компания продает рекламу в своих приложениях для акций и новостей.

Новинки Apple

31 июля 2020 года компания Apple перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

По состоянию на 20 октября 2020 года Apple уже продала по предзаказу 2 миллиона смартфонов iPhone 12.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

8 ноября 2020 года появилась информация о том, что Apple начинает прием предварительных заказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Первый является самым маленьким iPhone за последние годы, а второй — самый большой iPhone за всю историю.

8 ноября 2020 года в СМИ просочились технические характеристики iPhone 13.

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Автор: Елена Коваленко