Поначалу айфон встретили прохладно, однако, впоследствии он стал самым популярным смартфоном в мире и принес Apple звание самой богатой корпорации в мире.

В январе 2007 года компания Apple представила миру первый iPhone.

iPhone первого поколения был представлен на выставке MacWorld 9 января 2007, 29 июня того же года он появился в магазинах.

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Первый iPhone имел алюминиевую заднюю панель и небольшую пластиковую крышку в нижней части аппарата, которая закрывала антенны GSM-приемника и Wi-Fi/Bluetooth.

Смартфон объединил в себе все возможности телефона, музыкального плеера и карманного компьютера. Первый iPhone имел крошечный по современным меркам дисплей в 3,5 дюйма, 2-мегапиксельную камеру. Весил смартфон всего 135 г.

Однако, первая модель имела ряд существенных недостатков, доработка и исправление которых и привели к тому, что iPhone стал самым популярным смартфоном в мире.

Каким был первый iPhone

Первый iPhone не поддерживал 3G сети.

Не было функции видеозвонка.

Интернет должен был работать постоянно, включать его по мере необходимости было нельзя.

Фон рабочего стола нельзя было поменять.

Нельзя было копировать и вставлять текст или изображение.

Не было возможности включить только что купленный телефон без подключения к iTunes.

Камера первого iPhone была очень слабой.

Телефон не имел вспышки.

Не было панорамной и замедленной съёмки.

Не было видеокамеры

Фото нельзя было отправить MMS.

Спустя 14 лет iPhone признан одним из самых популярных смартфонов в мире. По мнению экспертов, именно iPhone и его постоянные доработки сделали корпорацию Apple одной из самых богатых корпораций в мире.

Несмотря на популярность продукции компании Apple и развитие технологий, даже с последними моделями iPhone бывают проблемы.

Проблемы с последними моделями iPhone

16 ноября 2020 года появилась информация о том, что пользователи новых смартфонов от Apple столкнулись с проблемами со звуком при подключении официально совместимых с аппаратами моделей Bluetooth-гарнитур и слуховых аппаратов. В компании признали проблему и обещают устранить ее.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

17 ноября 2020 года владельцы iPhone 12 mini нашли еще одну проблему в работе новинки.

Ажиотаж вокруг презентация iPhone 12

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Автор: Елена Коваленко