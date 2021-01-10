В январе 2007 года компания Apple представила миру первый iPhone.
iPhone первого поколения был представлен на выставке MacWorld 9 января 2007, 29 июня того же года он появился в магазинах.
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Первый iPhone имел алюминиевую заднюю панель и небольшую пластиковую крышку в нижней части аппарата, которая закрывала антенны GSM-приемника и Wi-Fi/Bluetooth.
Смартфон объединил в себе все возможности телефона, музыкального плеера и карманного компьютера. Первый iPhone имел крошечный по современным меркам дисплей в 3,5 дюйма, 2-мегапиксельную камеру. Весил смартфон всего 135 г.
Однако, первая модель имела ряд существенных недостатков, доработка и исправление которых и привели к тому, что iPhone стал самым популярным смартфоном в мире.
Каким был первый iPhone
- Первый iPhone не поддерживал 3G сети.
- Не было функции видеозвонка.
- Интернет должен был работать постоянно, включать его по мере необходимости было нельзя.
- Фон рабочего стола нельзя было поменять.
- Нельзя было копировать и вставлять текст или изображение.
- Не было возможности включить только что купленный телефон без подключения к iTunes.
- Камера первого iPhone была очень слабой.
- Телефон не имел вспышки.
- Не было панорамной и замедленной съёмки.
- Не было видеокамеры
- Фото нельзя было отправить MMS.
Спустя 14 лет iPhone признан одним из самых популярных смартфонов в мире. По мнению экспертов, именно iPhone и его постоянные доработки сделали корпорацию Apple одной из самых богатых корпораций в мире.
Несмотря на популярность продукции компании Apple и развитие технологий, даже с последними моделями iPhone бывают проблемы.
Проблемы с последними моделями iPhone
16 ноября 2020 года появилась информация о том, что пользователи новых смартфонов от Apple столкнулись с проблемами со звуком при подключении официально совместимых с аппаратами моделей Bluetooth-гарнитур и слуховых аппаратов. В компании признали проблему и обещают устранить ее.
28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.
17 ноября 2020 года владельцы iPhone 12 mini нашли еще одну проблему в работе новинки.
Ажиотаж вокруг презентация iPhone 12
- 31 июля 2020 года компания Apple перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.
- Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что iPhone 12 будут представлены с 12 по 18 октября.
- 21 августа 2020 года в Apple назвали дату выхода iPhone 12 и сразу же перенесли ее.
- По состоянию на 20 октября 2020 года Apple уже продала по предзаказу 2 миллиона смартфонов iPhone 12.
- 8 ноября 2020 года появилась информация о том, что Apple начинает прием предварительных заказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Первый является самым маленьким iPhone за последние годы, а второй — самый большой iPhone за всю историю.
- По состоянию на 8 января 2021 года продажи iPhone 12 mini провалились.
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