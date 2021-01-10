Первый iPhone имел крошечный по современным меркам дисплей/ Иллюстрация REUTERS

В январе 2007 года компания Apple представила миру первый iPhone.

iPhone первого поколения был представлен на выставке MacWorld 9 января 2007, 29 июня того же года он появился в магазинах.

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Первый iPhone имел алюминиевую заднюю панель и небольшую пластиковую крышку в нижней части аппарата, которая закрывала антенны GSM-приемника и Wi-Fi/Bluetooth.

Смартфон объединил в себе все возможности телефона, музыкального плеера и карманного компьютера. Первый iPhone имел крошечный по современным меркам дисплей в 3,5 дюйма, 2-мегапиксельную камеру. Весил смартфон всего 135 г.

Однако, первая модель имела ряд существенных недостатков, доработка и исправление которых и привели к тому, что iPhone стал самым популярным смартфоном в мире.

Фото Wikipedia

Каким был первый iPhone

  • Первый iPhone не поддерживал 3G сети.
  • Не было функции видеозвонка.
  • Интернет должен был работать постоянно, включать его по мере необходимости было нельзя.
  • Фон рабочего стола нельзя было поменять.
  • Нельзя было копировать и вставлять текст или изображение.
Фото Wikipedia
  • Не было возможности включить только что купленный телефон без подключения к iTunes.
  • Камера первого iPhone была очень слабой.
  • Телефон не имел вспышки.
  • Не было панорамной и замедленной съёмки.
  • Не было видеокамеры
  • Фото нельзя было отправить MMS.
Фото Wikipedia

Спустя 14 лет iPhone признан одним из самых популярных смартфонов в мире. По мнению экспертов, именно iPhone и его постоянные доработки сделали корпорацию Apple одной из самых богатых корпораций в мире.

Несмотря на популярность продукции компании Apple и развитие технологий, даже с последними моделями iPhone бывают проблемы.

Проблемы с последними моделями iPhone 

16 ноября 2020 года появилась информация о том, что пользователи новых смартфонов от Apple столкнулись с проблемами со звуком при подключении официально совместимых с аппаратами моделей Bluetooth-гарнитур и слуховых аппаратов. В компании признали проблему и обещают устранить ее.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

17 ноября 2020 года владельцы iPhone 12 mini нашли еще одну проблему в работе новинки.

Ажиотаж вокруг презентация iPhone 12

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Автор: Елена Коваленко