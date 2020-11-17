Проблема с отзывчивостью проявляется только на экране блокировки.

Некоторые владельцы нового смартфона iPhone 12 mini обратили внимание на проблему с чувствительностью и отзывчивостью сенсора на экране блокировки.

Об этом сообщает Wccftech.

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Такая особенность проявляется в работе мобильных устройств с момента их первого включения. Причём ни одна другая модель серии iPhone 12 не демонстрирует такой особенности работы, это присуще только самой компактной модели.

Как заявляет один из владельцев iPhone 12 mini, проблема с отзывчивостью проявляется только на экране блокировки. Вызов фонарика или попытка управлять воспроизведением музыки нажатием на иконки на экране блокировки иногда не приводят ни к какому результату. Также возможны проблемы с жестом снизу вверх. Но после разблокировки смартфона сенсорная панель уже работает должным образом. Схожие сообщения различных пользователей появляются на ресурсах MacRumors и Reddit.

Высказывается предположение, что отсутствие необходимой реакции сенсора является следствием проблем проводимости или заземления. Некоторые владельцы iPhone 12 mini обнаружили, что проблема с отзывчивостью сенсора пропадает, когда мобильное устройство подключено к зарядному устройству в розетке, или если дотронуться к рамке смартфона без чехла.

Ранее обнаруженные проблемы

16 ноября 2020 года появилась информация о том, что пользователи новых смартфонов от Apple столкнулись с проблемами со звуком при подключении официально совместимых с аппаратами моделей Bluetooth-гарнитур и слуховых аппаратов. В компании признали проблему и обещают устранить ее.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

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Автор: УНИАН