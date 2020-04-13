Появился прогноз относительно выхода смартфонов Apple: новые iPhone задержатся из-за коронавируса

Смартфоны iPhone 12 Pro и Pro Max задержатся.

Появился новый прогноз относительно выхода смартфонов Apple. Похоже, новые iPhone действительно могут задержаться. Как минимум некоторые из них.

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Как сообщает ixbt.com, ссылаясь на аналитика Джеффа Пу, пандемия коронавируса может несколько повлиять на график выхода новинок Apple.

В связи с массовым карантином Apple продлит один из этапов тестирования до конца апреля для младших iPhone 12 и до середины мая — для iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

В итоге младшие модели должны появиться на рынке в срок, а вот старшие задержатся до октября. Впрочем, это лучше, чем другой сценарий, согласно которому, запуск новых смартфонов Apple перенесут на декабрь.

К тому же у Apple уже был подобный опыт и без коронавируса: в 2018 году iPhone XR вышел позже своих собратьев по линейке, а в 2017 году та же судьба была у iPhone X.

Что же касается iPhone 9, который так же называют iPhone SE 2 или iPhone SE 2020, его якобы должны анонсировать уже на этой неделе.