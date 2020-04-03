Стало известно название долгожданного "народного" iPhone от Apple

Новый 4,7-дюймовый iPhone SE 2020 показался на сайте Apple.

Сомнений в том, что в ближайшие дни Apple явит миру долгожданный «народный» iPhone с 4,7-дюймовым экраном, ранее фигурировавший под названиями iPhone 9 и iPhone SE 2, и так особо не было, а теперь их не стало окончательно.

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Как это нередко бывает, Apple по невнимательности упомянула новую модель на официальном сайте и, судя по всему, называться она будет совершенно по-другому — iPhone SE 2020. К слову, буквально вчера 9to5Mac также сообщал, что смартфон будет называться iPhone SE, получит минимум три цвета (белый, черный и красный) и три конфигурации памяти (64, 128 и 256 ГБ), пишет itc.ua со ссылкой на The Verge.

Возвращаясь к свежей утечке, в официальном магазине Apple появилось защитное стекло Belkin InvisiGlass Ultra Screen Protection. В описании наряду с iPhone 8 и 7 была упомянута новая модель iPhone SE. Аксессуар по-прежнему доступен в магазине по цене $39,95. Все свои магазины за пределами Китая по-прежнему остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса, так что купить его все равно нельзя. И хотя упоминание iPhone SE из описания уже убрали, многие успели сделать скриншоты.

Напомним, в самом начале недели появились защитные чехли Urban Armor Gear для нового 4,7-дюймого iPhone. По поводу названия удивляться особо не приходится. В то же время упоминание нового iPhone SE вместе с iPhone 8 еще раз подтверждает их родственность. Как уже неоднократно сообщалось, новый iPhone SE 2020 должен получить старомодный дизайн в стиле iPhone 8 с кнопкой Home и начинку, как у нового iPhone 11. Кроме того, недавняя утечка кода iOS 14 дает веские основания полагать, что вместе с 4,7-дюймовым дебютирует и 5,5-дюймовая модель iPhone 9 Plus. Но пока других подтверждений существования более крупной модели не было.

Анонс нового iPhone SE 2020 ожидается в ближайшие дни, не исключено, что премьера состоится сегодня.