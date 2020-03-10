Названы смартфоны, которые подделывают чаще всего

Чаще всего клонируют смартфоны Samsung, Apple и Xiaomi. Самая популярная модель — iPhone 8.

Создатели популярного бенчмарка Master Lu опубликовали ежегодный рейтинг, который демонстрирует ситуацию с клонами популярных смартфонов. Рейтинг отражает ситуацию на китайском рынке с марта 2019 по март 2020 года.

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В реальности Samsung очень плохо чувствует себя на рынке смартфонов Китая, но когда речь заходит о клонах, то эта компания является самой популярной. На соответствующем рынке представлено 29,54% смартфонов, которые внешне копируют модели Samsung, пишет ixbt.com.

Второе место у Apple с 26,44%. Третье занимает Xiaomi с результатом 9,83%. Honor заняла четвертое место с 6,10%, следом идут Oppo и Vivo.

Самой популярной моделью, которую подделывают чаще всего, является iPhone 8. Второе и третье места заняли Smasung W2018 и W2019, следом идут iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+ и другие популярные модели.

Что касается характеристик подделок, то она не меняется на протяжении нескольких лет. В настоящее время наиболее типичными характеристиками являются экран разрешением 720p, SoC MediaTek MT6589, графическое ядро Mali-400 MP GPU.

Стоит отметить, что количество подделок сильно сократилось. 3 года назад бенчмарк Master Lu зафиксировал в своей базе около 300 000 подделок, годом позже их количество сократилось до 210 000, еще через год — до 100 00, а в этом году было обнаружено всего 47 000 клонов.