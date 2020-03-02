В Украине запустили канал для оккупированных территорий

Телеканал для оккупированных территорий называется "Дом".

В Украине с 1 марта началось вещание развлекательно-информационного телеканала для временно оккупированных территорий, который называется "Дом".

Об этом сообщает UATV.

По словам и. о. генерального директора телеканала UATV Юлии Островской, главной целью нового телеканала является возвращение жителей оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную повестку дня Украины.

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"Известно из тех же социологических опросов, люди очень устали от политизированного контента и хотят видеть на своих "голубых экранах" что-то более комфортное, мотивационный контент, который будет давать возможность расслабиться и получить заверение в лучшем будущем", - добавила она.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поручил разблокировать спутниковый сигнал общенациональных телеканалов. Ожидается, что в ближайшее время крупнейшие телеканалы запустят открытые международные версии на спутнике.

До этого министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявлял, что вещание на временно оккупированных территориях является приоритетной задачей.