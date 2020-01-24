На смартфонах Samsung Galaxy появится аналог функции Apple AirDrop

Судя по описанию, работа Samsung Quick Share завязана на Bluetooth и Wi-Fi P2P (Peer to Peer).

В сети появились подробности о новейшей программной разработке Samsung с говорящим названием Quick Share - это функция для простого и безопасного обмена данными для смартфонов и планшетов Galaxy, аналогичная Apple AirDrop.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Судя по описанию, по аналогии Apple AirDrop и недавно представленной функциональностью от Vivo, Oppo и Xiaomi работа Samsung Quick Share завязана на Bluetooth и Wi-Fi P2P (Peer to Peer). Первый используется для быстрого сопряжения, а второй - непосредственно для передачи данных. Соединение, с большой долей вероятности, будет защищено брандмауэром, а файлы при передаче будут зашифрованы. Другие существующие решения используют только Bluetooth или комбинацию Bluetooth и NFC, но Wi-Fi определенно выигрывает, поскольку позволяет передавать файлы дальше и быстрее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энтузиасты сообщества XDA Developers получили APK-файл ПО Quick Share от кого-то, имеющего доступ к Galaxy S20+. Они смогли установить приложение и на Galaxy Note 10+, но передача файлов не работала, что неудивительно, учитывая, что конкретно этот APK не предназначен для этой модели.

Работать Quick Share будет так же, как и другие подобные технологии обмена данными с устройствами поблизости. Для предотвращения случайных связей Samsung предусмотрели соответствующий механизм. После его активации приниматься будут только запросы от пользователей Samsung Social из списка контактов, остальные будут блокироваться автоматически.

В то же время Samsung Quick Share предложит больше возможностей по сравнению с AirDrop. Можно будет временно загружать файлы в Samsung Cloud со своего смартфона или планшета, чтобы передавать их на другие совместимые устройства, например, умные телевизоры. В случае Samsung, которая является одним из крупнейших производителей телевизоров, это весьма полезная возможность.

Очевидно, что Samsung собирается запустить Quick Share вместе серией Galaxy S20 в следующем месяце. В то же время, скорее всего, в конечном итоге эту функцию получат и другие устройства Galaxy, возможно, с обновлением One UI 2.1.