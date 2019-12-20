В Украине стартовали продажи смартфона Moto G8 Plus (фото)

Рекомендованная розничная цена - 5 999 гривень, но, по случаю грядущих праздников, до 31 декабря 2019 года смартфон можно будет купить по специальной цене 4 999 гривень.

Не так давно смартфоны Moto снова начали официально продаваться в Украине. Сегодня в Украине стартуют продажи очередного смартфона Moto.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Речь о модели Moto G8 Plus с 48-мегапиксельной камерой, чья европейская премьера состоялась в октябре", - говорится в сообщении.

Купить смартфон Moto G8 Plus в Украине можно с сегодняшнего дня. Рекомендованная розничная цена - 5 999 гривень, но, по случаю грядущих праздников, до 31 декабря 2019 года смартфон можно будет купить по специальной цене 4 999 гривень.

В Украине Moto G8 Plus будет доступен в двух цветах корпуса - градиентных синем и красном.

Moto G8 Plus оснащается экраном IPS диагональю 6,3 дюйма разрешением 2280х1080 пикселей, который защищает закаленное стекло Gorilla Glass 3. Корпус тоже защищен от внешних воздействий - в соответствии со степенью IP52. Основной служит SoC Snapdragon 665. Объемы ОЗУ и флэш-памяти - 4 ГБ и 64 ГБ соответственно. В основной камере установлено три модуля: главный 48-мегапиксельный с диафрагмой F/1,6, во втором используется сенсор разрешением 16 Мп и сверхширокоугольный объектив с углом обзора 117°, а третий модуль - модуль оценки глубины сцены. Фронтальная камера представлена датчиком изображения разрешением 25 Мп и объективом с диафрагмой F/2,0. Есть адаптер NFC, сканер отпечатков пальцев на тыльной модели (под логотипом), стереодинамики и разъем 3,5 мм.

Аккумулятор емкостью 4000 мА-ч обеспечивает до 40 часов автономной работы, а благодаря фирменной технологии быстрой зарядки TurboPower смартфон можно зарядить на 8 часов всего за 15 минут.

Габариты и масса Moto G8 Plus - 158,4х75,8х9,1 мм и 188 граммов.

По сути, Moto G8 Plus является прямым конкурентом популярного бюджетника Redmi Note 8T на той же платформе - SoC Snapdragon 665. Причем Redmi Note 8T, в камере которого тоже есть 48-мегапиксельный модуль (а сама камера состоит из четырех модулей, а не трех), стоит немного дешевле.