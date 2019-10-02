Samsung прекращает производство смартфонов в Китае

В последние годы компания расширила производство смартфонов в странах с низкими расходами – в Индии и Вьетнаме.

Южнокорейская компания «Samsung Electronics Co Ltd» больше не будет производить смартфоны в Китае.

Об этом сообщает REUTERS.

Среди причин такого шага – резкий рост затрат на рабочую силу и экономическое замедление КНР, а также конкуренция местных производителей бюджетных телефонов, в частности Huawei.

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В то же время в компании отмечают, что продолжат продажи смартфонов в Китае.

Оборудование последнего закрытого завода в Хойчжоу компания перераспределит на другие производственные площадки «в зависимости от глобальной стратегии, основанной на потребностях рынка».

Впрочем, «Samsung» отказалась уточнять, мощность завода в Хойчжоу и численность работников.

Южнокорейские СМИ пишут, что в 2017 году на заводе работали 6 тысяч китайцев. В том же году, согласно ежегодному отчету, «Samsung» произвела 394 миллионы телефонов во всем мире.

В последние годы компания расширила производство смартфонов в странах с низкими расходами, таких как Индия и Вьетнам.

Как сообщал УНИАН, исследовательская компания CounterPoint опубликовала отчет о рынке смартфонов в Центральной и Восточной Европе во втором квартале 2019 года. Samsung, Huawei и Xiaomi остались в тройке лидеров.