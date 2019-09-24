Google выиграл в Евросоюзе иск о праве на "забвение"

Теперь ссылки на устаревшую или неуместную персональную информацию не должны удаляться во всем мире.

Во вторник Европейский суд - высшая судебная инстанция Евросоюза, решения которой не могут быть обжалованы - принял решение в пользу компании Google о том, что ссылки на устаревшую или неуместную персональную информацию не должны удаляться во всем мире.

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Об этом сообщает Би-би-си.

"Компания Google обязана будет удалять такие ссылки только в Европе по требованию пользователей", - говорится в сообщении.

С 2014 года Европейский суд ввел правило в странах-членах ЕС, согласно которому Google был обязан удалять такие ссылки на своих поисковых ресурсах в европейских странах.

Компания Alphabet, владеющая поисковой машиной Google, доказывала в суде, что такой шаг может быть использован для введения цензуры.

Иск касался спора между Google и регулирующим органом Франции CNIL, который в 2015 году потребовал от Google удаления персональной информации из результатов поисков в глобальном масштабе по требованию пользователя в рамках принципа "право на забвение".

Тогда CNIL наложил на Google штраф в размере 100 тысяч евро за отказ выполнить это требование. Компания Google обжаловала это требование в Государственном совете Франции, который, в свою очередь, передал его на рассмотрение Европейского суда.

В начале этого года Google получил поддержку одного из советников Европейского суда, заявившего, что право на забвение может распространяться только на европейские страны. Судьи следуют таким юридическим советам в четырех из каждых пяти случаев.

Компания Google руководствовалась принципом "права на забвение" с мая 2014 года, когда Европейский суд вынес постановление о том, что в некоторых обстоятельствах граждане стран ЕС могут потребовать удаления страниц, содержащих деликатную личную информацию о них в запросах, содержащих указание их имен.