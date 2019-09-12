В сети появились характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy M10s

Смартфон Samsung Galaxy M10s получит улучшенные экран, SoC, аккумулятор с быстрой зарядкой, а также дактилоскопический датчик.

Сейчас Samsung активно выпускает обновленные версии самых успешных моделей линеек Galaxy A и Galaxy M 2019 модельного года. В прошлом месяце вышли Galaxy A10s, Galaxy A30s и Galaxy A50s, на очереди Galaxy M10s.

Как несложно догадаться, это обновление бюджетной модели Galaxy M10, вышедшей в начале года. В сети появились схематические изображения из официальной справочной документации Galaxy M10s. Об этом пишет ITC.ua.

Исходя из того, что на данный момент известно о модели Galaxy M10s, она имеет все шансы на успех. Во-первых, появившиеся ранее результаты теста Geekbench указывали на более производительную платформу Exynos 7885. Также Galaxy M10s должен получить больше памяти — 3/32 ГБ вместо 2/16 ГБ. Во-вторых, Galaxy M10s получит более крупный экран диагональю 6,4 дюйма, причем это уже будет панель AMOLED, а не LCD. Разрешение, скорее всего, останется 720p+.

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Документация также подтверждает, что основная камера будет сдвоенной с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами (такими же, как у M10). Упоминается поддержка Live Focus.

Наконец, емкость батареи возрастет до 4000 мА·ч и появится поддержка быстрой зарядки, вероятно, 15-ваттной. А еще Galaxy M10s получит порт USB-C и сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.

Можно также отметить лоток для карт, позволяющий одновременно использовать две SIM и microSD, и разъем 3,5 мм.

Изначально Galaxy M10s дебютирует в Индии, ожидаемая цена — $140. То есть, Galaxy M10s можно рассматривать в качестве конкурента Redmi Note 8.