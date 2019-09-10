Стало известно, когда состоится мировая премьера Redmi Note 8

Анонс смартфона состоится до конца этого месяца, за ним последуют более доступные Redmi 8 и Redmi 8A.

Пару недель назад суббренд Redmi компании Xiaomi официально представил в Китае смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которые вызвали живой интерес СМИ и потенциальной аудитории. Ранее в Redmi подтвердили, что обе модели довольно быстро должны появиться за пределами Китая.

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И вот сейчас Redmi Note 8 прошел сертификацию в таиландском агентстве National Broadcasting and Telecommunications Commission. Как ожидается, международный анонс Redmi Note 8 состоится до конца этого месяца, пишет itc.ua.

Еще до китайской премьеры Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro сообщалось, что вскоре к ним должны присоединиться более доступные модели Redmi 8 и Redmi 8A — сменщики нынешних бюджетных Redmi 7 и Redmi 7A, играющих в диапазоне ≈$100. Обе модели были сертифицированы в Таиланде и появились в базе регулятора NBTC одновременно с Redmi Note 8, так что их анонс тоже не за горами.

Смартфон Redmi 8 проходит под модельным номером M1908C31G, а его младший брат Redmi 8A — M1908C3KG. Увы, сертификационные документы NBTC не несут никаких подробностей о технических характеристиках. Но если про Redmi 8 мы пока ничего не знаем, то его младший брат Redmi 8A ранее уже успел отметиться в базах данных китайских регуляторов 3C и TENAA под аналогичным номером M1908C3IC (на последние два символа можно не обращать внимания). Redmi 8A должен получить экран диагональю 6,2 дюйма и разрешением HD+ с каплевидным вырезом, SoC Snapdragon 439, как и у Redmi 7A, двойную камеру с сенсорами разрешением 12 и 8 Мп, а также аккумулятор на 5000 мА·ч.

Остается добавить, что до конца сентября также ожидается международный анонс Xiaomi Mi 9 Lite, которая уже ранее вышла в Китае под именем Mi CC9.