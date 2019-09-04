Google выпустила финальную версию Android 10

Кроме Pixel она доступна для Essential Phone, OnePlus 7 и 7 Pro.

Google начала распространение финальной версии Android 10 для смартфонов Pixel.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Поисковый гигант обещает, что будет сотрудничать с рядом производителей над обновлением их устройств до Android 10 уже в этом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году апдейт вышел сразу не только для смартфонов семейства Pixel, но и для ряда смартфонов сторонних производителей, участвующий в бета-тестировании. Это Essential Phone, OnePlus 7 и 7 Pro. В прошлом в первый день Android 9 наряду с моделями Pixel получил только Essential Phone.

"В Android 10 есть много ключевых изменений. Среди них – улучшение безопасности и больше возможностей для настройки конфиденциальности, новый режим Focus Mode для отслеживания и блокировки приложений, которые отвлекают от основной работы (соцсети и мессенджеры), умные ответы в панели уведомлений, интегрированные элементы управления доступа к смартфону для членов семьи (что-то вроде родительского контроля) и тёмная тема оформления", - подчеркивает издание.

Одно из самых важных обновлений Android является незаметным для большинства пользователей. Это Project Mainline, который позволит Google выпускать некоторые критические обновления безопасности непосредственно через Google Play, вместо того, чтобы ждать, пока это сделают производители. Тем не менее не все нововведения Android 10 на текущий момент доступны пользователям. Например, функция Live Caption, позволяющая переводить звук в текст в любом приложении в реальном времени, появится позднее этой осенью и первое время будет доступна только на смартфонах Pixel.

Стоит также отметить несколько других функций Android 10, которые не получили должного внимания во время анонса на Google I/O в мае этого года. Google добавила в систему больше смайликов, которые учитывают гендерные аспекты, таймеры для определённых веб-сайтов и поддержку потоковой передачи звука на слуховые аппараты.

И всё же самая обсуждаемая функция нового Android – это система навигации с помощью жестов. Она работает во многом так же, как и на iPhone. Ещё на этапе тестирования разработчики постоянно вносили какие-то изменения, но теперь, похоже, окончательно определились с тем, каким будет управление в Android. Классическая трёхкнопочная система тоже осталась, что не может не радовать.