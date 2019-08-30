Apple разрешит ремонтировать iPhone неавторизованным центрам
Американская компания Apple (штаб-квартира в Купертино, Калифорния) запускает программу независимого ремонта Independent Repair Provider Program.
Читайте такжеApple официально назвала дату презентации новых iPhone
Об этом сообщает Прайм.
"Как говорится в сообщении на официальном сайте производителя, оригинальные запчасти к гаджетам теперь смогут покупать неавторизованные сервисы по ремонту техники Apple", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, помимо запчастей, эта программа распространяется на инструменты, программы обучения, инструкции по ремонту и возможностей диагностики продукции.
Участие в программе смогут принять сервисы на территории США, не включенные в список авторизованных сервисных центров (Apple Authorized Service Providers — AASP).
Позже в планах Apple - расширить действие программы и на другие страны.
До этого решения получить оригинальные запчасти к продукции компании могли только сервисы из списка AASP, это порядка 5 тысяч авторизованных поставщиков услуг.
Раньше компания вела борьбу, когда несертифицированные мастерские закупали запчасти на серых рынках. Например, если батарею на устройстве меняли "незаконно", то на устройствах появлялось предупреждение о неисправности батареи.