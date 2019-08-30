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Apple разрешит ремонтировать iPhone неавторизованным центрам

10:48, 30 августа 2019
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает Прайм.

"Как говорится в сообщении на официальном сайте производителя, оригинальные запчасти к гаджетам теперь смогут покупать неавторизованные сервисы по ремонту техники Apple", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо запчастей, эта программа распространяется на инструменты, программы обучения, инструкции по ремонту и возможностей диагностики продукции.

Участие в программе смогут принять сервисы на территории США, не включенные в список авторизованных сервисных центров (Apple Authorized Service Providers — AASP).

Позже в планах Apple - расширить действие программы и на другие страны.

До этого решения получить оригинальные запчасти к продукции компании могли только сервисы из списка AASP, это порядка 5 тысяч авторизованных поставщиков услуг.

Раньше компания вела борьбу, когда несертифицированные мастерские закупали запчасти на серых рынках. Например, если батарею на устройстве меняли "незаконно", то на устройствах появлялось предупреждение о неисправности батареи.

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Теги: #iPhone#Apple iPhone#компания Apple