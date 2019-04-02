Новый iPhone получит реверсивную беспроводную зарядку

Новые устройства Apple смогут подключаться без проводов к другим iPhone либо питаться от новых AirPods с чехлом для беспроводной зарядки.

Новый телефон американской компании Apple iPhone, который планируется к выпуску в 2019 году, будет оснащен реверсивной беспроводной зарядкой.

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Об этом сообщает Прайм.

"Как пишет известный аналитик по компании Apple Минг-Чи Куо, разосланному инвесторам, американский гигант планирует включить технологию беспроводной реверсивной зарядки в свои предстоящие гаджеты iPhone 2019 года, которые должны быть анонсированы осенью текущего года", - говорится в сообщении.

Обратная (реверсивная) беспроводная зарядка появилась в прошлом 2018 году у китайского гиганта Huawei в устройстве Mate 20 Pro. Корейский производитель Samsung интегрировал такую зарядку в модель S10. Apple тоже, как пишет аналитик, чьи прогнозы часть сбываются, решила не отставать от конкурентов.

С помощью реверсивной беспроводной новые устройства Apple смогут подключаться без проводов к другим iPhone либо питаться от новых AirPods с чехлом для беспроводной зарядки, как и с любым другим устройством, которое является совместимым с зарядкой Qi.

Минг-Чи Куо пишет, что производитель Compeq будет поставлять платы для батарей, а компания STMicro поставит американской корпорации контроллер двусторонней беспроводной зарядки.

Для того, чтобы новые функции смогли быть работоспособными, придется увеличить емкость батареи и платы новых гаджетов.