Киевстар увеличил территорию 4G еще в восьми областях Украины

Услуги высокоскоростного мобильного интернета от Киевстар доступны в 6609 населенных пунктах.

Киевстар увеличил территорию 4G в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Херсонской областях. Так, скоростной мобильный интернет появился в 69 населенных пунктах этих областей, в частности, Киверцах, Радомышле, Брусилове, Драгово, Золотарево, Старом Самборе, Новотроицке и др.

На сегодня сеть 4G Киевстар работает в 6609 больших и малых городах и селах, где проживает 28,5 миллиона человек, или 68,6% населения Украины.

Возможностями 4G связи уже воспользовались почти 6 миллионов абонентов Киевстар, а объемы дата-трафика в 1 квартале 2019 года достигли 219 Петабайтов, что вдвое больше, чем год тому.

Чтобы предоставлять абонентам услуги мобильного интернета высокого качества, Киевстар построил крупнейшую сеть мобильной связи, установив 26 тысяч базовых станций, и использует наибольшее количество радиочастот. За 2018 год и 1 картал 2019 года компания инвестировала в развитие новых технологий свыше 8 миллиардов гривень. Напомним, что в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета самая высокая среди всех мобильных операторов Украины. Такие данные приводятся в исследовании за 2018 год международная компания Ookla.

Для того, чтобы пользоваться 4G, абоненту необходим смартфон, который поддерживает эту технологию связи, а также USIM-карта. Абоненты могут получить USIM-карты бесплатно, в любом магазине Киевстар.

Справка о Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,3 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookl за 2018 год, в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета наибольшая в Украине.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.