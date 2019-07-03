«Киевстар» готов вернуть государству «излишек» частот в диапазоне 900 МГц за компенсацию

В пресс службе Киевстар уточнили, что только в 2018 году компания заплатила более 1 млрд грн за аренду радиочастотного ресурса.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи «Киевстар» готов рассмотреть предложение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), о возврате государству «излишка» частот в диапазоне 900 МГц за определенную компенсацию.

Об этом УНИАН сообщил в комментарии президент Киевстар Александр Комаров.

«Киевстар понимает важность сокращения цифрового разрыва в Украине. Мы не раз предлагали варианты обмена частотами диапазона 900 МГц, ведь такой обмен приведет к увеличению доступного объема спектра. Мы готовы рассматривать возможность частичного возврата частот государству на определенных условиях… Нам важно понимать видение регулятора относительно компенсации для «Киевстар», а также пошагового алгоритма реорганизации 900-х частот и их рефарминга», - говорится в сообщении.

В пресс службе Киевстар уточнили, что только в 2018 году компания заплатила более 1 млрд грн за аренду радиочастотного ресурса.

«Компания приобретала радиочастоты на законных основаниях, по рыночной стоимости, путем эффективных слияний и поглощений, соблюдая все законодательные процедуры», - добавили в пресс-службе.

В компании сообщили, что после обмена частотами следующим шагом должно стать внедрение на телеком-рынке Украины принципа технологической нейтральности, который предусматривает возможность применения операторами в конкретной полосе радиочастот тех или иных технологий без получения дополнительных разрешений со стороны регулятора. Это даст возможность всем телеком-компаниям развивать любые услуги связи на уже имеющихся частотах.

Во вторник, 2 июля, НКРСИ предложила операторам «Киевстар» и «Интертелеком» в ближайший месяц подать заявления об уменьшении их частот в диапазоне 800-900МГц. По данным регулятора, обмен этими частотами позволит распространить связь 4G на всей территории Украины. Остальные операторы, которые имеют частоты в этих диапазонах, должны в течение месяца подать в НКРСИ заявления о досрочном внедрении в этой полосе связи четвертого поколения.

Регулятор добавил, что количество частот, которое получит каждый из операторов, будет зависеть от количества их абонентов, задействованного ими номерного ресурса, а также процентного соотношения радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц, которым пользуются телеком-операторы в странах Европы.

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя сектора «IT и Телеком» Офиса эффективного регулирования Александра Кубракова, использование низкочастотного диапазона связи (800-900 МГц) позволило бы распространить 4G-связь на всей территории Украины за полтора года.

В 2018 году оператор «Киевстар» инвестировал в строительство сети 4G связи 3,1 млрд грн и уплатил за лицензии на частоты 4,03 млрд грн.