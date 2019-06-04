Эксперт назвал самые уязвимые цели для кибератак

В этом году наиболее популярным видом мошенничества в Украине в банковском секторе является социальная инженерия, когда злоумышленники выманивают у клиентов реквизиты банковских карт с целью завладения средствами.

Наиболее уязвимыми для атак на информационную безопасность компьютерной системы являются крупные мировые производители программного обеспечения, такие как Microsoft, Apple, Google, Oracle.

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Об этом в ходе круглого стола сообщил старший консультант отдела консультирования по управлению рисками KPMG в Украине Артем Кобец.

"Наибольшее количество уязвимостей содержится в программном обеспечении самых крупных производителей, таких как Microsoft, Apple, Google, Oracle. Но это не означает, что это плохие компании или у них работают сотрудники, которые не могут обеспечить безопасность продуктов. Дело в том, что эти продукты являются сверхпопулярными среди потребителей, поэтому они привлекают больше внимания со стороны багхантеров, среди которых, к сожалению, много людей работают не в пользу разработчиков, а в пользу киберкриминалитета", - сообщил Кобец.

Он также отметил, что с целью повышения информационной безопасности компаниям необходимо своевременно обновлять программное обеспечение.

"С одной стороны, мы имеем уязвимое программное обеспечение, с другой стороны, у нас есть компании, которые с этим работают и не следят за обновлением", - подчеркнул он.

Старший консультант отдела консультирования по управлению рисками KPMG в Украине также сообщил, что KPMG провела исследование последних тенденций цифрового мошенничества в банковском секторе Америки, Европы и Азии, которые оказались во многом похожи.

"Тенденции говорят о том, что цифровые риски, с которыми сталкиваются банки во всех этих трех регионах, в целом похожи. Среди основных рисков - утечка данных, социальная инженерия, стремительное развитие новых цифровых каналов и быстрых платежей", - отметил Кобец.

По словам эксперта, каждый из этих рисков должен рассматриваться индивидуально, поскольку единого рецепта для защиты от этих угроз не существует, а банкам необходимо способствовать повышению осведомленности своих клиентов.

В свою очередь, присутствующий на мероприятии начальник управления информационной безопасности "Укргазбанка" Сергей Недзельский отметил, что в этом году наиболее популярным видом мошенничества в Украине в банковском секторе является социальная инженерия, когда злоумышленники выманивают у клиентов данные логина и пароля, реквизиты банковских карт с целью завладения финансовыми средствами.

Недзельский подчеркнул, что количество таких случаев возросло за счет увеличения доли бесконтактной оплаты платежей.

"Необходимо сканировать программное обеспечение на наличие уязвимостей с целью защиты данных", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Национальной полиции Украины, в 2018 году было раскрыто около 6 тысяч преступлений в сфере IТ, которые нанесли ущерб на сумму более 39 миллионов гривень. Одними из успешных операций полиции за прошлый год стали задержание организатора бот-сети Avalanche, разоблачение участника международной хакерской группировки Cobalt, участие в пресечении деятельности международной хакерской группы FIN7.