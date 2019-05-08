Huawei представила свой новый смартфон с выдвижной камерой

Выдвижная камера выдерживает 12 кг и 100 000 циклов. Она может работать при диапазоне температур от -20 до 60 °С.

Сегодня компания Huawei скромно представила новый смартфон Huawei P Smart Z, просто запустив официальные странички устройства со всеми характеристиками на своих испанском и итальянском официальных сайтах.

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Это устройство из средней ценовой категории, поэтому встроенного под экран дактилоскопического датчика в нем нет, пишет ixbt.com.

Сканер располагается на задней панели, зато есть выдвижная 16-мегапиксельная фронтальная камера, которая выдерживает 100 000 циклов работы, а также нагрузку до 12 кг и может работать при диапазоне температур от -20 до 60 °С.

Приведение камеры в рабочее состояние занимает 1 секунду. Система искусственного интеллекта отвечает за более качественную цветопередачу и размытие фона. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 16 и 5 Мп. Также есть более 500 предустановленных цветовых схем в 22 категориях.

Смартфон построен на базе однокристальной системы Kirin 710F, он получил экран диагональю 6,59 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, емкость флэш-памяти равна 64 ГБ, но также есть слот для карт памяти microSD (до 512 ГБ).

Из коробки смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.0. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч.

Как и сообщалось ранее, устройство предлагается за 280 евро.